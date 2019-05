Vo vlakoch ZSSK bude pojazdná pľúcna poradňa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Muži a aktívni športovci ich majú väčšie. Napriek dojmu, že sú súmerné, je ich ľavá strana menšia ako pravá, aby uvoľnila miesto srdcu. Ak by sme ich plochu rozprestreli, dosiahla by veľkosť tenisového kurtu. Napriek tomu sa vám zmestia do hrude a sú – ako to už v ľudskom organizme chodí – nenahraditeľné. Aj preto si vaše pľúca zaslúžia starostlivosť namiesto ignorácie. Málokto však na to myslí pri zapálenej cigarete...Zvýšiť informovanosť o škodlivých a smrtiacich účinkoch konzumácie tabaku aktívnou i pasívnou formou a odrádzať od používania tejto látky v akejkoľvek forme je cieľom Svetového dňa bez tabaku (World No Tobacco Day), ktorému už 32 rokov patrí dátum 31. máj. Ten tohtoročný má motto „Tabak a pľúcne zdravie“ a chce poukázať na súvis fajčenia tabaku s ochoreniami pľúc – počnúc respiračnými až po onkologické. Kampaň sa snaží apelovať na efektívnu a zodpovednú politiku krajín sveta v oblasti regulácie používania tabakových výrobkov.Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa aj tento rok zapojí do World No Tobacco Day. Posledný májový deň (31. 5. 2019) vypraví národný dopravca z hlavného mesta do Žiliny a späť „vlak zdravia“. Pôjde o pravidelné spoje RR 705 Vršatec (Bratislava hl. st. 09.13 – Žilina 11.40 h) a RR 712 (Žilina 12.20 – Bratislava hl. st. 14.47 h). V oboch spojoch vo vozni číslo 6 nájdu cestujúci kupé, ktoré sa na niekoľko hodín zmení na pojazdnú pľúcnu poradňu. Môžu v nej absolvovať spirometriu – pneumológ MUDr. Daniel Paulovič vám odmeria množstvo oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu a obsah kyslíka v krvi. Všetkým fajčiarom poskytne bezplatné odborné poradenstvo pri odvykaní.vysvetľuje MUDr. Paulovič. A pridáva niekoľko alarmujúcich čísel:hovorí Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.Vedeli ste, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je až za dve tretiny úmrtí v dôsledku rakoviny pľúc zodpovedné fajčenie tabaku? Ak sa však tejto neresti zbavíte, riziko vzniku zhubného ochorenia po desiatich rokoch abstinencie klesá na polovicu. Najlepšou prevenciou je jednoznačne nikdy nezačínať – a teda odpustiť si aj povestnú