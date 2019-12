Vo voľbách môže hlasovať vyše dvestotisíc prvovoličov. Čím ich chcú osloviť politické strany?

Udržať mladých na Slovensku

Na veku nezáleží

ĽSNS nie je stranou prvovoličov

14.12.2019 (Webnoviny.sk) - Februárové parlamentné voľby budú voličskou premiérou pre približne 213-tisíc voličov. Politické strany sa ich snažia osloviť napríklad dostupnosťou bývania či vzdelania v programoch, ale aj komunikáciou na sociálnych sieťach či na neformálnych podujatiach.Hnutie Sme rodina sa bude snažiť prvovoličov osloviť predovšetkým nájomnými bytmi a mobilitou. Ako agentúru SITA informovala Michaela Jurcová z tlačového oddelenia hnutia, ďalšie opatrenia sú súčasťou ich volebnej kampane, preto ich nebudú bližšie špecifikovať.Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS/Spolu) chce pomôcť mladým ľuďom s dostupnosťou bývania či kvalitou vzdelania.„V Tíme zlomu máme viacero mladých kandidátok a kandidátov, ktorí vyrástli v našich mládežníckych organizáciách Mladí PS a Mladí Spolu. Naši mladí organizujú protesty, diskusie či swapy oblečenia. Prispeli do nášho odvážneho programu Bod zlomu opatreniami, ktoré pomôžu mladým ľuďom s dostupnosťou bývania, kvalitou vzdelania, ale aj s celkovou férovosťou našej krajiny, aby na ňu mohli byť aj mladí ľudia hrdí a neodchádzali do zahraničia,“ priblížila hovorkyňa koalície Silvia Hudáčková.Podporu mladých rodín uvádza ako jednu z priorít politická strana Dobrá voľba. „Je dôležité, aby mladí ľudia ostávali pracovať na Slovensku a neodchádzali do zahraničia. Je dôležité, aby vnímali Slovensko ako perspektívnu krajinu. Krajinu, kde si nájdu atraktívne zamestnanie, kde budú mať prístup k dostupnému bývaniu a kde nájdu podmienky na založenie si rodiny,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Dobrej voľby Martina Šoltésová. V strane preto budú presadzovať podporu dostupného nájomného bývania či škôlku pre každé dieťa.Vo vládnej strane Most-Híd si podľa hovorkyne Kláry Magdeme uvedomujú, že jedným z najrozšírenejších komunikačných nástrojov prvovoličov sú sociálne siete, preto sa prostredníctvom nich snažia komunikovať. Most-Híd však považuje komunikáciu s občanmi priamo v regiónoch za nenahraditeľnú súčasť predvolebnej kampane, a to bez ohľadu na vek voličov.Cieľom strany Sloboda a Solidarita (SaS) nie je lepší a ľahší život pre niektorú vybranú skupinu obyvateľstva, ale pre všetkých, prvovoličov i seniorov.„Program a riešenia zo SaS sú pre ľudí, ktorí chcú tvoriť hodnoty, rozhodovať o svojich peniazoch sami a chcú mať na to štátom vytvorené vhodné podmienky. Máme odborné riešenia pre všetky oblasti života, od zdravotníctva, školstva, spravodlivosti a odbúrania byrokracie až po národnostné menšiny, odpadové hospodárstvo či nájomné bývanie. Našim voličom dôverujeme,“ napísala v stanovisku pre agentúru SITA hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.V budúcoročných parlamentných voľbách bude môcť svoj hlas odovzdať 213-tisíc prvovoličov. Najpopulárnejšou stranou medzi mladými ľuďmi sú Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý si nechala vypracovať Rada mládeže Slovenska (RMS) na vzorke 585 respondentov vo veku 18 až 29 rokov.Prieskum však zároveň ukázal, že kotlebovci už nie sú stranou prvovoličov, 75 percent z nich je starších ako 22 rokov. Podľa prieskumu, ktorý RMS prezentovala 28. novembra, sa na druhom mieste vo voličských preferenciách mladých umiestnila strana Za ľudí. Tretia bola koalícia strán PS/Spolu, ktorá je medzi mladými rovnako populárna ako strana Sme rodina.Desiate slobodné parlamentné voľby od Nežnej revolúcie a v poradí ôsme voľby do Národnej rady SR v histórii samostatného Slovenska sa uskutočnia v sobotu 29. februára od 07:00 do 22:00.Agentúra SITA požiadala o stanovisko k opatreniam zameraným na prvovoličov všetky parlamentné i mimoparlamentné politické strany, ktoré sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky pohybujú na hranici potrebnej na vstup do Národnej rady SR. Neodpovedali Smer-SD, SNS, OĽaNO, Kotlebovci-ĽSNS, Za ľudí a KDH.