Vo voľbách v Bavorsku čakajú vládnucu CSU výrazné straty

Mníchov 14. októbra (TASR) - Ostro sledované voľby do krajinského parlamentu sa v nedeľu ráno začali v Bavorsku. Tamojšej Kresťanskosociálnej únii (CSU), ktorá v tejto spolkovej krajine na juhovýchode Nemecka vládne celé desaťročia, hrozia podľa prieskumov výrazné straty.V hospodársky silnom Slobodnom štáte Bavorsko žije takmer šestina nemeckého obyvateľstva. Bavorské voľby sú preto vnímané aj ako dôležitá skúška nálad voličov pre celú krajinu. Možné najhoršie výsledky CSU za vyše 60 rokov pritom zrejme zvýšia napätie v spolkovej koalícii kancelárky Angely Merkelovej.Informácie priniesli agentúry DPA a Reuters.Posledný prieskum pred voľbami (Politbarometer televízie ZDF zo štvrtka) pripísal CSU 34 percent hlasov. Na druhom mieste by mohli skončiť po prvý raz v dejinách Bavorska Zelení, ktorých podpora sa oproti minulým voľbám takmer zdvojnásobila na 19 percent. Na pozícii druhého najsilnejšieho krajinského subjektu by tak vystriedali Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD), ktorá by dostala 12 percent hlasov.Protestné zoskupenie Nezávislí voliči (Freie Wähler, FW) a strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) by podľa tohto prieskumu dostali zhodne po desať percent hlasov. Okolo hranice na vstup do krajinského parlamentu sa pohybujú liberáli zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) s preferenciami 5,5 percenta a strana Ľavica so štyrmi percentami.Takéto výsledky by skomplikovali bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi snahu o vytvorenie stabilnej koaličnej vlády - a mohli by ho prinútiť uzavrieť nepríjemné spojenectvo so Zelenými. Koalíciu s AfD Söder vylúčil.Politici z CSU zastávajú post bavorského premiéra od roku 1957. Strany prišla po prvý raz v povojnovom období o nadpolovičnú väčšinu v krajinskom sneme v roku 2008, o päť rokov neskôr ju však znovu získala.Söder prevzal funkciu predsedu krajinskej vlády len v marci tohto roka od Horsta Seehofera, ktorý sa postu vzdal po zlých výsledkoch strany vo vlaňajších spolkových voľbách. Seehofer, ktorý sa stal spolkovým ministrom vnútra a zostal aj šéfom CSU, by mohol po terajších voľbách čeliť výzvam, aby odstúpil aj z najmenej jednej z týchto svojich ďalších funkcií.CSU je bavorská vetva nemeckej kresťanskej demokracie. Strana pôsobí len v Bavorsku, zatiaľ čo jej sesterská Kresťanskodemokratická strana (CDU) kancelárky Merkelovej vo zvyšných 15 spolkových krajinách.Vo voľbách v Bavorsku môže svoje hlasy odovzdať 9,5 milióna oprávnených voličov. Prvé prognózy zverejnia po uzavretí volebných miestností o 18.00 h. Predbežné oficiálne konečné výsledky sa očakávajú v čase od 23.00 h do 2.00 h.