4.11.2024 (SITA.sk) - Vo vyšetrovacej väzbe skončilo 15-ročné dievča z okresu Trebišov, dvakrát vošlo do domov v obci Veľké Trakany (okres Trebišov).Ako informuje hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , Anastázia najprv začiatkom októbra preskočila plot jedného z rodinných domov, vošla dovnútra, a z izby vzala mobilný telefón.Z vonkajšej strany zamkla vchodové dvere a odišla. Policajti dievčinu čoskoro dolapili a vyšetrovateľ ju obvinil zo zločinu porušovania domovej slobody. Spracoval aj návrh na jej vzatie do väzby, s ktorým sa ale sudca nestotožnil a Anastázii dal „druhú šancu".„Anastázia sa však nepolepšila. 24.10. si opäť vyhliadla jeden z rodinných domov v obci Veľké Trakany, prekonala jeho oplotenie, vošla do interiéru domu, prehľadala kuchynskú linku, v ktorej našla iba zväzok kľúčov a nôž, ktorým poškodila sieťku proti hmyzu. Následne sa opäť pobrala z miesta preč, ale ďaleko nedošla, pretože už krátko po 23. hodine skončila v rukách policajtov Obvodného oddelenia Policajného zboru Kráľovský Chlmec," uviedla Ivanová a doplnila, že vyšetrovateľ dievčinu opäť obvinil zo zločinu porušovania domovej slobody a sudca ju poslal do vyšetrovacej väzby.