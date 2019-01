Vo vysokohorskom teréne už niekoľko dní trvá mierna lavínová hrozba

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Hrádok 25. januára (TASR) - Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí už niekoľko dní trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. TASR o tom v piatok informoval Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).Snehová pokrývka sa vplyvom minulotýždňového oteplenia a následného ochladenia stabilizovala. Výnimku tvoria niektoré strmé svahy.upozornil Žiak.V piatok ráno bolo na horách zamračené a hmlisto. Mierne sa oteplilo, teplota vzduchu na vrcholoch hôr sa pohybovala v rozpätí od mínus deväť do mínus šesť stupňov Celzia. Počas noci pripadlo do troch centimetrov nového prachového snehu, vo východnej časti Nízkych Tatier do desať centimetrov.uzavrel Žiak.