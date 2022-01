Vo vysokých polohách Západných a Vysokých Tatier platí 2. stupeň lavínového nebezpečenstva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Vo vysokých polohách Západných a Vysokých Tatier platí v nedeľu mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň). V Nízkych Tatrách, Veľkej a Malej Fatre a v nízkych polohách pretrváva malé lavínové nebezpečenstvo (1. stupeň). Ako informuje Horská záchranná služba na svojej stránke, oteplenie predchádzajúcich dní spôsobilo masívny úbytok snehovej pokrývky, ktorá následne zamrzla. Súvislá snehová pokrývka sa udržala v stredných a vysokých polohách.Za posledných 24 hodín nepribudol takmer žiaden sneh. Lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, a to hlavne na severných, severovýchodných a východných orientáciách najvyšších polôh (nad 1 800 m), kde ho silný vietor posledných dní previeval. V úzkych strmých žľaboch je možné uvolniť lavínu hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Tendencia lavínového nebezpečenstva je zotrvalá.Nad horské oblasti Slovenska sa nasúva oklúzny front, čo prinieslo polooblačné počasie. Teploty sa pohybujú od -15°C v najvyšších polohách (2 600 m) do -8°C na podhorí. Fúka juhozápadný vietor s rýchlosťou 3 až 6 m/s (7-14 km/h), v nárazoch na najvyšších polohách do 8 m/s (29 km/h). Vďaka ochladeniu povrch premočenej snehovej pokrývky v nízkych a stredných polohách zamrzol a je tvrdý.Vplyvom silného vetra je nový sneh zo stredných polôh sfúkaný až do lesa alebo kosodreviny. V najvyšších polohách (nad 1 800 m), kde mal sneh ešte slabo vlhký a suchý charakter, silný vietor posledných dní uložil snehové zrážky na záveterné strany pohorí (S, SV, V). Vytvoril tak vankúše a dosky rôznej tvrdosti, ktoré ležia na zľadovatenom podklade bez vzájomného previazania a na hrebeňoch preveje.