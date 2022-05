Vo Vysokých Tatrách cez víkend ukončia sezónu, zalyžujete si aj v Lomnickom sedle

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vo Vysokých Tatrách počas víkendu ukončia lyžiarsku sezónu, trvala takmer päť mesiacov. Bola podstatne dlhšia ako vlani, keď sa pre pandémiu a s ňou spojené opatrenia lyžovalo iba 31 dní.V dennej prevádzke je až do nedele 8. mája najvyššie položená zjazdovka v Lomnickom sedle v stredisku Tatranská Lomnica, prístupná je aj zjazdovka na Štrbskom Plese. Ako ďalej informoval riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský , Tatry už postupne lákajú skôr peších turistov, pre ktorých je sneh vo vyšších polohách spestrením jarnej turistiky, no s ktorým musia pri jej plánovaní stále počítať.Po ukončení lyžiarskej sezóny odštartuje jarná údržba dopravných zariadení. Prevádzka kabínkových a sedačkových lanoviek bude pokračovať pre peších návštevníkov počas víkendov a do dennej prevádzky sa vrátia 28. mája. Pozemná lanová dráha na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, ktorá už jarnú technickú údržbu absolvovala, bude v dennej prevádzke bez obmedzení.