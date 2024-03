Vo vysokých Tatrách padli tri lavíny, zasahovali horskí aj leteckí záchranári (foto)

Skialpinista utrpel poranenie nohy

Zasahoval aj vrtuľník

8.3.2024 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách spadli v piatok tri lavíny, podľa Horskej záchrannej služby (HZS) si jedna z nich vyžiadala jedného zraneného.Tridsaťšesťročný skialpinista padal s lavínou do Kartárikovho žľabu pod Lomnickým štítom, stihol si však aktivovať lavínový batoh. Hoci ho lavína nezasypala, pri páde utrpel poranenie dolnej končatiny.Prvú pomoc mu poskytol horský vodca s dvoma náhodnými skialpinistami. Záchranári mu po príchode na miesto zranenú končatinu zafixovali. Následne ho transportovali do Tatranskej Lomnice, kde bol odovzdaný do starostlivosti Záchrannej zdravotnej služby.V priebehu záchrany spomínaného muža bol horským záchranárom z Vysokých Tatier ohlásený pád lavíny z Goričkovej kopy do Tichej doliny.„Podľa svedka sa v lavíne údajne nachádzala osoba, ktorá potrebovala pomoc. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu, ktorá po medzipristátí v Starom Smokovci zobrala na palubu vrtuľníka záchranára HZS aj s lavínovým psom," opísali horskí záchranári. Súčasne boli horskí záchranári požiadaní aj o preverenie lavíniska v Batizovskom žľabe. Pád lavíny spozorovali z vrcholu Končistej.„Ohlasovateľ informoval, že na mieste boli pozorované viaceré osoby," uviedla HZS. Situáciu preverila posádka leteckých záchranárov z Popradu spolu s horským záchranárom, ktorí smerovali k lavínisku v Tichej doline. V oboch týchto prípadoch pomoc záchranárov nebola potrebná.