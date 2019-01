Vo vytrvalostných pretekoch na MS juniorov v biatlone zlatý Republique

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

vytrvalostné preteky na 15 km: 1. Martin Bourgeois Republique (Fr.) 44:30,1 (1 tr. min), 2. Mikita Labastav (Biel.) +2,9 (1), 3. Danilo Riethmüller 4,2 (2), 4. Julian Hollandt (obaja Nem.) 7,6 (0), 5. Sebastain Stalder (Švajč.) 1:01,1 (2), 6. Danil Beleckij (Kaz.) 1:08,6 (0), ...66. Tomáš SKLENÁRIK 6:14,1 (6), 70. Lukáš OTTINGER 6:44,5 (7), 74. Matej BALOGA 7:17,0 (8), 82. Matej LEPEŇ (všetci SR) 10:20,6 (6)

Osrblie 28. januára (TASR) - Vo vytrvalostných pretekoch juniorov na majstrovstvách sveta v Osrblí si zlatú medailu vybojoval francúzsky biatlonista Martin Bourgeois Republique. Na 15 km trati za ním zaostal Bielorus Mikita Labastav o 2,9 sekundy a Nemec Danilo Riethmüller o 4,2. Slovenskej štvorici sa nedarilo, najlepší z nej skončil na 66. mieste Tomáš Sklenárik (+6:14,1).V horehronskom regióne pred štartom husto snežilo a aj v samotných pretekoch sťažilo hlavne streľbu. Matej Lepeň to pocítil hneď v úvodnej streľbe ležmo s dvomi netrafenými terčmi a nepresnosti ho neustále sprevádzali. Prvý, tretí a štvrtý nepresný výstrel aj Mateja Balogu výrazne v priebežnom poradí 'potopili'. Tomáš Sklenárik, na ktorého sa najviac spoliehalo, s chybami na druhom a štvrtom terči, taktiež dobre nezačal, čiastočne sa zlepšil na následnej 'stojke' s prvým nevybieleným terčom, no keď prvé tri terče minul v druhej 'ležke', stratil nádej na cennejšie umiestenie. Medzi 99 štartujúcimi napokon Sklenárik skončil zo Slovákov najviac v popredí, aj keď so streľbou 2-1-3-0 nemohol byť spokojný.povedal Sklenárik, ktorý vlani na MSJ v Otepää v kategórii kadetov trikrát figuroval v top desiatke.Matej Baloga zo seba taktiež vyžaroval sklamanie.