Vo Wu-chane znova premáva metro aj diaľkové vlaky, pasažierom kontrolujú teplotu a musia mať rúška

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.3.2020 - V stredočínskom meste Wu-chan, pôvodnom epicentre pandémie nového koronavírusu, v sobotu znova uviedli do prevádzky metro a diaľkové vlaky.Pasažieri metra musia mať na sebe rúška, kontrolujú im teplotu a musia sedieť tak, aby bolo medzi nimi vždy voľné sedadlo, uvádza štátna agentúra Sin-chua. Po otvorení vlakovej stanice podľa nej do Wu-chanu rýchlovlakom pricestovalo viac ako 12-tisíc pasažierov.Z mesta tiež po prvý raz od vypuknutia pandémie odišiel do Európy nákladný vlak, uvádza Sin-chua. Vlak smeruje do Nemecka a vezie autodiely, elektroniku, optické vlákna a zdravotnícke potreby.Wu-chan, kde žije 11 miliónov ľudí, uzavreli pre koronavírus 23. januára. Obmedzenia pre mesto a jeho obyvateľov však už postupne uvoľňujú, posledné by mali stiahnuť 8. apríla.