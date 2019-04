Vo Zvolene sa diskutuje o eurovoľbách, cieľom je motivovať ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvolen 12. apríla (TASR) - S cieľom motivovať ľudí, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu (EP), organizuje Centrum komunitného organizovania (CKO) v týchto dňoch Týždeň občianskej participácie. Jedno z takýchto stretnutí sa uskutoční v piatok vo Zvolene.Do Zvolena prídu debatovať na diskusiu s názvomzástupcovia CKO Sanja Nikolov, Maroš Chmelík či Veronika Střelcová, a tiež poslanec BBSK Ján Beljak, riaditeľka Agora Central Europe Ivana Bursíková, politológ Marek Lenč, Dionýz Hochel z Kancelárie EP na Slovensku či Jana Balážová, ktorá sa v rámci EÚ venuje politike týkajúcej sa Rómov.priblížil podujatie Maroš Chmelík.Už v predvečer podujatia predstavili na Zvolenskom zámku výstavu obrazov na tému Budúcnosť Európy. Obrazy vytvorili žiaci zvolenských základných škôl.Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konajú 25. mája. O 13 slovenských kresiel sa uchádzajú desiatky kandidátov z celkovo 31 politických strán či hnutí. Účasť na voľbách do EP bola v minulosti na Slovensku veľmi nízka. V posledných voľbách v roku 2014 zaznamenalo Slovensko najnižšiu účasť v celej EÚ - len 13,05 percenta, čo znamená, že možnosť vstúpiť do rozhodovacieho procesu EÚ prostredníctvom volieb vtedy využilo len približne 560.000 Slovákov.Eurobarometer v roku 2018 však ukázal, že postoje Slovákov voči EÚ nie sú len negatívne. Členstvo v EÚ považovalo za dobrú vec 51 percent ľudí a až 77 percent si uvedomuje, že máme z nášho členstva prospech. Samotný Zvolen v roku 2019 čerpá z EÚ fondov takmer tri milióny eur na tri veľké projekty.