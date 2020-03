Vo zvolenskom Continentali zatiaľ výroba pokračuje, krízový štáb zavádza bezpečnostné opatrenia

Spoločnosť zaviedla množstvo opatrení

Situácia negatívne ovplyvní plány firmy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2020 (Webnoviny.sk) - V spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. (CASS) vo Zvolene v súvislosti s aktuálnou pandémiou denne zasadá krízový štáb, ktorý zavádza opatrenia a vyhodnocuje ich účinnosť. Ako agentúru SITA informovala personálna riaditeľka spoločnosti Kristína Kavická, vedenie spoločnosti si uvedomuje zodpovednosť, ktorú má voči zamestnancom v zabezpečení životnosti závodu aj v budúcnosti.„Zároveň máme záväzky aj voči našim zákazníkom. Preto, kým to bude možné, nebudeme prerušovať výrobu,“ uviedla riaditeľka s tým, že situácia sa neustále dramaticky mení a musia sa pripraviť na všetky scenáre.Opatrenie vlády zavrieť školy závodu skomplikovalo výrobný proces.„Berieme ho ale ako nevyhnutný krok k tomu, aby sa situácia na Slovensku a v Európe čo najskôr stabilizovala a aby sme sa vedeli vrátiť k bežnej prevádzke,“ konštatovala Kavická a dodala, že od 13. marca viac ako 300 zamestnancov, u ktorých to povaha práce umožňuje, pracuje z domu.Spoločnosť reaguje na aktuálne dianie množstvom opatrení, medzi ktoré patrí povinné nosenie chirurgických rúšok na pracovisku aj napriek tomu, že ich majú nedostatok. Jedáleň usporiadali tak, aby v nej v jednom čase bol čo najnižší počet zamestnancov. Miestnosť vetrajú a stoly dezinfikujú, zamestnanci boli vyzvaní nosiť si vlastný príbor a dodržiavať odstup pri čakaní na výdaj.„Zintenzívnili sme dezinfekciu sociálnych zariadení vrátane kľučiek, vyzývame zamestnancov, aby sa nezdružovali na jednom mieste, informujeme ich prostredníctvom letákov,“ vymenovala ešte niektoré opatrenia personálna riaditeľka.Prísne nariadenia podľa nej prijali v súvislosti s vodičmi kamiónov a tiež stretnutiami zamestnancov, ktoré sú primárne realizované virtuálne.„Zriadili sme aj linku pre zamestnancov, na ktorej môžu v prípade potreby vyhľadať psychologickú pomoc,“ dodala Kavická.Súčasná situácia podľa vedenia spoločnosti určite negatívne ovplyvní tohtoročné plány firmy.„To, či bude mať dlhodobý dopad, v tomto momente nevieme predpokladať,“ uzavrela šéfka personálneho.Spoločnosť CASS so sídlom vo Zvolene je súčasťou koncernu Continental. Zameriava sa na výrobu vysoko výkonných brzdových strmeňov pre popredných automobilových výrobcov na celom svete. Závod vo Zvolene začal výrobu vo februári 2006. Aktuálne tu pracuje 1 209 zamestnancov, z toho je 765 vo výrobe.