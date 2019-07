Voda v Irkutskej oblasti zaplavila 10.000 domov, zomrelo už 14 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 2. júla (TASR) - Povodňová voda zatopila najmenej 10.000 domov v Irkutskej oblasti ležiacej na juhu ruskej Sibíri. Informovali o tom v utorok mieste úrady, podľa ktorých v súčasnosti evidujú 14 mŕtvych a ďalších 13 nezvestných, píše agentúra DPA.Podľa zdravotníkov so zraneniami hospitalizovali približne 200 ľudí.uviedla ruská tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa.Východosibírsky región sužujú prívalové lejaky uplynulých niekoľko týždňov. Dážď rozvodnil rieky, ktoré spôsobili vážne záplavy.Podľa vyhlásenia regionálnej vlády povodne zasiahli takmer 100 komunít. Do bezpečia museli evakuovať tisíce obyvateľov. Úrady vyzvali obyvateľstvo, aby počúvalo pokyny na evakuáciu.Postihnutú oblasť navštívil v sobotu aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý pricestoval do mesta Bratsk, keď sa vracal z návštevy Japonska, kde sa predtým zúčastnil na summite skupiny G20.