Voda z hrádze zaplavila oblasť v strednej časti Mjanmarska

Rangún 29. augusta (TASR) - Viac ako 5000 ľudí muselo v stredu opustiť svoje domovy po tom, ako voda z pretrhnutej hrádze zaplavila obce v strednom Mjanmarsku. Zablokovala tiež časť hlavnej cesty spájajúcej dve najväčšie mestá v krajine, Rangún a Mandalaj, a metropolu Nepjito, informovala s odvolaním sa na miestne úrady agentúra Reuters.Mjanmarský hasičský zbor vyslal svoju brigádu k priehrade Swar po jej pretrhnutí okolo polnoci miestneho času. Voda sa začala valiť do neďalekého rovnomenného mesta a dvoch dedín v oblasti Pegu. Fotografie zverejnené na sociálnej sieti zachytávali vojakov, ktorí evakuovali ľudí na provizórnych bambusových pltiach a člnoch, prípadne prenášali deti a seniorov cez vodu siahajúcu po kolená.Predstaviteľ regionálneho úradu civilnej ochrany uviedol, že do kláštorov a iných bezpečných miest sa presunulo vyše 5400 ľudí. Hovorca mjanmarskej vlády povedal, že do skorého popoludnia neboli hlásené obete.Každoročné silné monzúnové dažde spôsobili tento rok v Mjanmarsku rozsiahle záplavy, pričom v júli vyhnali z domovov viac než 100.000 ľudí a vyžiadali si najmenej 11 obetí na životoch.Mjanmarská vláda zvažuje výstavbu viacerých priehrad slúžiacich na výrobu elektriny, s ktorej nedostatkom krajina dlhodobo zápasí. Tieto projekty sú však kontroverzné vzhľadom na možné dôsledky pre životné prostredie.V susednom Laose sa minulý mesiac zrútila hrádza vodnej elektrárne. O domovy prišli tisíce ľudí a najmenej 27 osôb zahynulo. Tragédia poukázala na obavy o bezpečnosť týkajúce sa mnohých priehrad v juhovýchodnej Ázii, dopĺňa Reuters.