Vodárenská spoločnosť Agbar sťahuje svoje sídlo späť do Barcelony

145 metrov vysoký mrakodrap Agbar Tower v španielskej Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 13. septembra (TASR) - Medzinárodná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávky vody v Barcelone, oznámila, že vráti svoju centrálu do Katalánska. Je tak prvou z mnohých firiem, ktoré pred rokom presunuli svoje centrály preč z regiónu v dôsledku politickej a ekonomickej nestability po nezákonnom vyhlásení nezávislosti.Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), ktorá zabezpečuje distribúciu a čistenie vody, dlhé roky sídlila v ikonickej barcelonskej budove Torre Glories - predtým známej ako Torre Agbar. Vlani začiatkom októbra sa však rozhodla dočasne presunúť svoje centrum do hlavného mesta Španielska. Pridala sa tak k tisícom veľkých, stredných aj malých podnikov, vrátane veľkých bánk, ktoré sa po pokuse o vyhlásenie nezávislosti presťahovali z Katalánska, aby chránili akcionárov.uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.Vlaňajší presun sídla z Barcelony do Madridu neovplyvnil služby v Katalánsku, tvrdí vodárenská firma.Do regiónu sa už vrátilo viac ako 3000 spoločností, ktoré pred referendom o nezávislosti roky sídlili v Katalánsku, vrátane renomovaných firiem, ako je Codorníu, výrobca šumivého vína Cava, alebo banky CaixaBank a Banco Sabadell a energetický gigant Gas Natural Fenosa.Minuloročný exodus vyvolal sľub bývalej regionálnej katalánskej vlády, že vyhlási nezávislosť od Španielska po referende 1. októbra, ktoré španielsky súd označil za nezákonné.Katalánsky regionálny parlament schválil uznesenie o vyhlásení nezávislosti 27. októbra 2017, ale vtedajšia centrálna vláda v Madride pod vedením bývalého premiéra Mariana Rajoya rýchlo ukončila katalánsku autonómiu aktiváciou dovtedy nepoužitého článku ústavy, a prevzala vládu v regióne.