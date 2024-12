Vodári na východe Slovenska budú robiť odpočty vody ako v západnej Európe, pomôžu im smetiarske vozy

Prenos údajov je zabezpečený

Ekologicky a smart

Efektívnejšie a presnejšie

9.12.2024 (SITA.sk) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a zberová spoločnosť KOSIT budú spolupracovať na odpočtoch vody. Inovatívne riešenie v podobe diaľkového odpočtu vodomerov, ktoré už využívajú mnohé mestá v západnej Európe, prináša VVS v spolupráci s firmou ARAD Slovakia.Ako priblížila spoločnosť KOSIT, v autách na zber a odvoz odpadu sú nainštalované zariadenia, ktoré budú automaticky zaznamenávať spotrebu vody vo vodomeroch na vodovodnej sieti. Dáta technológia zaznamená a priradí k odbernému miestu. Plne automatizovaná technológia by tak mohla minimalizovať chybovosť ľudského faktora, čím by sa mohlo predísť sporom o spotrebe vody.Ako uviedla spoločnosť KOSIT, nový systém je presný a pri prenose dát spoľahlivý. Koncentrátor vodomerov bol nainštalovaný do desiatich vozidiel spoločnosti. Ich pohyb koordinuje centrálny dispečing, aby sa zaistilo pokrytie každého vodomeru v dosahu. Dni odpočtu kopírujú zberové dni v daných mestských častiach.„IoT (smart) technológia umožňuje zbierať údaje z vodomerov bez nutnosti fyzickej prítomnosti na mieste odberu. Vodomery sú vybavené rádiovým modulom, ktorý v pravidelných intervaloch vysiela údaje o spotrebe vody cez koncentrátory vo vozidlách spoločnosti KOSIT,“ ozrejmila spoločnosť.Doplnila, že prenos údajov do informačného systému vodárenskej spoločnosti je plne automatický, pričom dáta sú šifrované a spĺňajú najvyššie kritéria kybernetickej bezpečnosti.„Spojenie spoločností VVS a KOSIT pri zbere dát je na Slovensku unikátne a zároveň logické. Jednotlivé posádky zvozových áut pri zvoze odpadu pokrývajú všetky košické mestské časti v pravidelných intervaloch. Preto je tento systém zberu dát veľmi efektívny a ekologický,“ uvádza spoločnosť KOSIT.Spojenie odvozu odpadu a odčítania vodomerov prispeje k zníženiu počtu jázd vodárenskej spoločnosti. Vďaka tomu sa zníži spotreba paliva i emisie.„Projekty, ktoré v sebe nesú pozitívny ekologický aspekt a reprezentujú súčasné trendy v smart technológiách vždy radi podporíme. Spolupráca s VVS nás pri výkone služieb odpadového hospodárstva pre mesto Košice nijako neobmedzuje, nestojí nás peniaze navyše a preto za ňu nežiadame žiadne finančné kompenzácie,“ uviedol generálny riaditeľ KOSIT Marián Christenko Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Prcúch ocenil spoluprácu s KOSIT. Skonštatoval tiež, využitie vozidiel tejto zberovej spoločnosti na odpočet vody je pre nich v súčasnosti finančne najdostupnejší a najekologickejší systém odpočtu vodomerov.„Zároveň pracujeme aj na aplikácii pre odberateľov spoločnosti VVS, a.s., vďaka ktorej budú môcť odberatelia využívať odčítané dáta, a budú informovaní o fakturácií, zvýšenej spotrebe vody, poruche na vodovodnej sieti a únikoch vody. So spoločnosťou ARAD Slovakia pripravujeme riešenie pevnej siete, kde v niektorých lokalitách budú informácie online,“ avizoval Prcúch.Ako za ARAD Slovakia uviedol Maroš Maxian, takýto odpočet vodomerov má mnoho výhod, zlepšuje efektivitu a presnosť merania spotreby vody, a tiež ju neustále monitoruje, vďaka čomu môžu byť rýchlejšie identifikované úniky či poruchy v sieti. „To môže výrazne znížiť straty vody a náklady spojené s opravami," ozrejmuje Maxian.Presné a aktuálne údaje o spotrebe môžu vodárenským spoločnostiam napomôcť ku kvalitnejšiemu a spravodlivejšiemu vyúčtovaniu nákladov.„Zákazníkovi sa poskytne možnosť sledovať svoju spotrebu vody pomocou aplikácie IZAR&Home, čo ho motivuje k úspornejšiemu využívaniu vody. Prostredníctvom tejto aplikácie má zákazník informácie o faktúre, úniku vody, oprave, poruche a nadspotrebe vody. Implementáciou Smart technológií a spoluprácou Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a spoločnosti KOSIT a.s. sa približujeme budovaniu Smart city,“ uzavrel Maxian.