Vodári ponúkajú grant na vodozádržné opatrenia, žiadosti prijímajú už len do konca augusta

Projekty na vodozádržné opatrenia

Kto sa môže zapojiť do výzvy?

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

25.8.2024 (SITA.sk) - Ešte do konca augusta sa môžu žiadatelia uchádzať o podporu z prvého ročníka grantovej výzvy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) , ktorá je zameraná na vodozádržné opatrenia.„BVS chce týmto krokom prispieť k zmierneniu negatívnych dopadov klimatických zmien a k odbremeneniu kanalizácie od dažďovej vody. K riešeniu tejto situácie musíme prispieť my všetci a nie je možné ju sanovať investíciou na jednom mieste,“ vysvetlil vedúci odboru marketingu a komunikácie spoločnosti Matúš Stračiak BVS podporí prostredníctvom prvého ročníka grantovej výzvy realizáciu projektov na vodozádržné opatrenia, ktoré sú ekologicky prínosné, no zároveň môžu byť ekonomicky náročné.Zadržiavanie vody v krajine je jednou z veľkých tém, na ktoré vodárenská spoločnosť v tomto roku upriamuje svoju pozornosť. Grant má motivovať a vzbudiť záujem širokej verejnosti na uskutočňovanie vodozádržných opatrení. V prvom ročníku grantovej výzvy Nadácia BVS rozdelí sumu 200 tisíc eur.Do výzvy sa môžu zapojiť nielen fyzické osoby, ale aj verejné subjekty, obce v pôsobnosti BVS, ale aj firmy a správcovské spoločnosti. Pre každú z týchto skupín žiadateľov je vyčlenených 50 tisíc eur BVS podľa Stračiaka umožňuje žiadateľom podať žiadosť o grant v stanovenom termíne a potrebné stavebné povolenie doložiť dodatočne.Podrobné informácie a online formuláre na vyplnenie žiadosti sú k dispozícii na webovej stránke spoločnosti www.bvsas.sk/eco-projekty/granty.html.