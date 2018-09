Vodca KĽDR privítal juhokórejského prezidenta v Pchjongjangu

Severokórejský vodca Kim Čong-un (vpravo) privítal v utorok prezidenta Južnej Kórey Mun Če-ina v Pchjongjangu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 18. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un privítal v utorok prezidenta Južnej Kórey Mun Če-ina v Pchjongjangu, kde budú spolu rokovať na treťom medzikórejskom summite od začiatku tohto roka.Najvyšší predstaviteľ Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) a hosť zo Soulu sa vzájomne objali na pchjongjanskom medzinárodnom letisku Sunan, kam juhokórejská delegácia pricestovala v dopoludňajších hodinách miestneho času. Účastníkmi privítacieho ceremoniálu bol aj tisíce Severokórejčanov držiacich v rukách kvety, severokórejské zástavy a symboly opätovného zjednotenia Kórejského polostrova, informovala tlačová agentúra AP.Kim a Mun s manželkami podávali ruky prítomným predstaviteľom a následne sledovali pochodujúcich príslušníkov severokórejskej čestnej stráže. Mun si tiež potriasol rukou so severokórejskými civilistami a hlboko sa pred nimi uklonil.Juhokórejský prezident pricestoval do Severnej Kórey na trojdňovú návštevu. S Kimom sa opäť stretne ešte v priebehu utorka, ako aj v stredu.Termín tretej tohtoročnej schôdzky Kima s Munom bol dohodnutý začiatkom septembra počas návštevy delegácie zo Soulu v Pchjongjangu. Severokórejské vedenie označilo najnovší summit za významnú príležitosť nav medzikórejských vzťahoch.Mun odletel v utorok do Pchjongjangu spolu s približne 150 predstaviteľmi z oblastí obchodu, zábavného priemyslu či športu. Časť juhokórejskej delegácie sa však vydala do Pchjongjangu už v predstihu pozemnou trasou.Kim a Mun sa stretávajú tretíkrát od nástupu juhokórejského prezidenta do funkcie v máji 2017. Prvýkrát sa tak stalo 27. apríla, druhýkrát 26. mája tohto roku. Obe doterajšie stretnutia sa konali v pohraničnej dedine Pchanmundžom.Na predošlých summitoch s Munom, ako aj na júnovom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure vyjadril Kim želanie dosiahnuť úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova. Tá bude jednou z kľúčových tém aj na summite v Pchjongjangu. Výsledok sa však podľa Soulu nedá predpovedať a jasné nie je ani to, či bude podpísaná záverečná deklarácia.Medzikórejský summit v Pchjongjangu má byť zameraný na tri okruhy otázok - prvým je zlepšenie a rozvoj vzťahov medzi oboma Kóreami, druhým sprostredkovanie a podpora rokovaní o denuklearizácii Kórejského polostrova medzi Sevenou Kóreou a Spojenými štátmi a tretím znižovanie vojenského napätia v regióne.Časť summitu v Pchjongjangu bude naživo vysielaná aj v Soule. Pôjde o prvý prípad, keď budú juhokórejské médiá týmto spôsobom pokrývať udalosť v KĽDR.