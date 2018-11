Vodca mexického drogového kartelu Beltrán Leyva zomrel vo väzení

Hector Beltran Leyva, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toluca 19. novembra (TASR) - Na následky infarktu zomrel v nedeľu šéf mexického drogového kartelu Héctor Beltrán Leyva, ktorého zatkli v októbri 2014 v mexickom meste San Miguel de Allende. Oznámili to agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na mexické ministerstvo vnútra.Podľa vyhlásenia ministerstva sa 56-ročný Leyva, prezývaný "H", začal vo svojej cele v prísne stráženom väzení El Altiplano ležiacom neďaleko metropoly Mexika sťažovať na silnú bolesť v hrudi. Po poskytnutí prvej pomoci bol prevezený do nemocnice, kde však zomrel.Héctor Beltrán Leyva a jeho bratia Alfredo, Arturo a Carlos boli kedysi členmi známeho mexického kartelu Sinaloa vedeného Joaquínom "El Chapom" Guzmánom. V roku 2008 sa osamostatnili a založili kartel Beltrán Leyva.Héctor Beltrán Leyva sedel v rovnakom väzení, z ktorého sa Guzmánovi podarilo v júli 2015 ujsť. Guzmána v januári 2016 zadržalo komando mexickej námornej pechoty. O rok neskôr ho Mexiko vydalo Spojeným štátom, kde čelí procesu.Kartel Beltrán Leyva bol jedným z hlavných hráčov na trhu obchodovania s drogami. Do Spojených štátov pašoval kokaín, marihuanu, heroín a metamfetamín, do Mexika zasa prepravoval zbrane a muníciu. V roku 2008 však úrady Alfreda Beltrána Leyvu zatkli a neskôr ho vydali do USA, kde ho odsúdili na doživotie. Vplyv kartelu začal slabnúť koncom roka 2009, keď Artura Beltrána Leyvu, ktorý prevzal jeho riadenie po Alfredovi, zastrelili príslušníci mexickej námornej pechoty a o dva týždne neskôr zadržali ďalšieho z bratov - Carlosa.