Vodca povstalcov v Južnom Sudáne sa vráti do funkcie viceprezidenta

Na snímke juhosudánsky opozičný líder Riek Machar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Džuba 9. júla (TASR) - Znepriatelené strany konfliktu v Južnom Sudáne sa dohodli na návrate vodcu povstalcov Rieka Machara do funkcie viceprezidenta. Ide o súčasť mierovej dohody, ktorá by mala ukončiť už päť rokov trvajúcu občiansku vojnu v najmladšom štáte Afriky, informovala agentúra DPA.Rámcovú dohodu o rozdelení moci sa podarilo dosiahnuť na víkendových rokovaniach v ugandskom meste Entebbe, ktoré sprostredkovali prezidenti Ugandy a Sudánu Yoweri Miseveni a Umar Bašír.uviedol v nedeľu pre DPA Macharov hovorca Lam Gabriel Paul.Dosiahnutie dohody potvrdil aj hovorca juhosudánskeho prezidenta Salvu Kiira, ktorý ocenil jejcharakter. Na svojich postoch by totiž mali zostať aj obaja súčasní viceprezidenti, zatiaľ čo štvrtý viceprezident obsadí kandidátka opozície. Detaily dohody o rozdelení moci by sa mali dopracovať na ďalších rokovaniach, píše agentúra Reuters.Občianska vojna v Južnom Sudáne si od roku 2013 vyžiadala už desaťtisíce životov a vyhnala z domovov približne štyri milióny ľudí. Asi polovica z nich našla útočisko v susedných krajinách, čím vznikla najhoršia utečenecká v Afrike od genocídy v Rwande z roku 1994.Opakované snahy o uzavretie prímeria a mierovej dohody v Južnom Sudáne doposiaľ vždy zlyhali. Podobnú dohodu o rozdelení moci sa podarilo dosiahnuť už v roku 2015, avšak čoskoro došlo k obnoveniu bojov.Na ropu bohatý Južný Sudán nadobudol nezávislosť od Sudánu až v roku 2011 a stal sa tak najmladším štátom Afriky i celého sveta. V decembri 2013 však vypukla v krajine občianska vojna, ktorá trvá dodnes.