Vodca thajskej junty Prajut Čan-o-ča sa opäť stal premiérom

Prajut Čan-o-ča, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 5. júna (TASR) - Vodca thajskej junty Prajut Čan-o-ča sa v stredu opäť stal premiérom. Do tejto funkcie ho zvolili členovia oboch komôr thajského parlamentu. Informovali o tom agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na výsledky hlasovania, ktoré vysielala v priamom prenose thajská televízia.Prajut Čan-o-ča podľa výsledkov získal 498 hlasov a poľahky tak prekonal nadpolovičnú väčšinu v 750-člennom dvojkomorovom parlamente potrebnú na zvolenie do tejto funkcie. Povedie koaličnú vládu na čele so svojou Stranou moci ľudového štátu (Pchak pchalang pračchárát, PPRP).Tento 65-ročný generál vo výslužbe sa k moci dostal po vojenskom prevrate z mája 2014. Funkcie premiéra sa prvýkrát ujal tri mesiace po zmienenom puči. Jeho zvolenie v novom parlamente je do veľkej miery pripisované veľkej podpore, ktorú má v Senáte vymenovanom juntou, píše DPA.Členovia oboch komôr thajského parlamentu sa v stredu zišli prvýkrát od volieb konaných 24. marca, v ktorých Thajčania volili poslancov dolnej komory (Snemovne reprezentantov). O voľbe nového premiéra diskutovali viac než desať hodín. Dlhá rozprava i hlasovanie podľa DPA odzrkadľujú polarizovanú politickú scénu v Thajsku, kde proti sebe stoja strany spájané s juntou a ich odporcovia.O kreslo premiéra sa uchádzali len dvaja kandidáti. Prajutovym súperom bol 40-ročný Tchanátchón Čuangrungruangkit, líder Strany novej budúcnosti, ktorá si v marcových voľbách zabezpečila v dolnej komore parlamentu 80 kresiel. Ten v stredajšej voľbe získal 244 hlasov.Thajská junta po prevrate sľubovala, že pri moci zostane iba rok, kým sa v krajine neobnoví poriadok narušený masovými demonštráciami proti predošlej vláde. Už po roku sa tak mali konať nové voľby, ktoré však junta niekoľkokrát odložila.Prvé parlamentné voľby v Thajsku od vojenského prevratu sa napokon konali 24. marca. Najviac kresiel získali kandidáti PPRP a najväčšieho zoskupenia demokratickej opozície — Strany pre Thajčanov (Pchak pchüa Tchaj, PTP). Ani jedna z nich však nezískala väčšinu hlasov a PPRP nakoniec sformovala koaličnú vládu.Analytici už pred voľbami upozorňovali, že hlasovanie oprávni Prajuta ostať naďalej vo funkcii, keďže o novom premiérovi rozhodol okrem dolnej komory parlamentu práve aj juntou vymenovaný Senát.Krátko pred stredajším zasadnutím oboch komôr parlamentu rezignoval na post poslanca bývalý thajský premiér Abhisit Vedždžadžíva. Ten krátko po voľbách odstúpil v reakcii na zlý výsledok opozičnej Demokratickej strane aj z postu jej predsedu.