Vodcu dáždnikového hnutia prepustili z väzenia

Benny Tai pred najvyšším súdom v Hongkongu, 15. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hongkong 15. augusta (TASR) - Bennyho Taia, jedného z vodcov protestného dáždnikového hnutia v Hongkongu z roku 2014, dnes prepustili z väzenia na kauciu. Tento krok urobili úrady v čase silnejúcej vlny protestov, uviedla agentúra DPA.Benny Tai, ktoré celé meno znie v čínštine Taj Jao-tching, je profesorom práva na Hongkonskej univerzite. Odpykal si tri mesiace zo 16-mesačného trestu za svoju úlohu v prodemokratických protestoch, ktoré v roku 2014 ochromovali mesto 79 dní. Hnutie sa nazývalo "dáždnikové" - podľa typickej rekvizity svojich účastníkov.Sudca, ktorý Taiovi schválil prepustenie na kauciu, odôvodnil svoje rozhodnutie slovami, že odvolací proces by sa mohol konať až mesiac pred marcovým uplynutím vedcovho trestu. Napísal to denník South China Morning Post.Dáždnikové hnutie, založené v roku 2014, bolo vyústením nespokojnosti hongkonských obyvateľov s návrhom Pekingu, že líder mesta bude volený spomedzi vopred schválených kandidátov. Hnutie to označilo za zasahovanie pekinskej vlády do volebného systému Hongkongu.Benny Tai a sociológ Čchen Ťien-min boli každý odsúdený na 16 mesiacov väzenia za úlohu v protestoch, pričom tretí spoluzakladateľ hnutia, 75-ročný Ču Jao-ming, dostal podmienečný trest.Prepustenie Taj Jao-tchinga prišlo v období, keď Hongkong zažíva novú a najväčšiu vlnu protestov za posledné desaťročia. Začali sa v júni a spustil ich sporný návrh zákona, ktorý by umožnil vydávanie obyvateľov Hongkongu, podozrivých zo spáchania trestných činov, do pevninskej Číny. Protesty neutíchli ani po tom, čo správkyňa Hongkongu Carrie Lamová tento návrh zákona pozastavila.Obrovské protesty viedli tento týždeň k zatvoreniu medzinárodného letiska v Hongkongu, čo vyvolalo obavy, že Peking tam pošle vojakov, už rozmiestnených v čínskom pohraničnom meste Šen-čen. Ich úlohou by bolo nepokoje potlačiť.Británia v roku 1997 odovzdala svoju kolóniu Hongkong Číne. Odvtedy je čínskou osobitnou administratívnou oblasťou, spravovanou na základe princípu "jedna krajina, dva systémy", poskytujúceho tamojším obyvateľom väčšie občianske slobody než v pevninskej Číne. Protestujúci však tvrdia, že tieto slobody postupne oslabuje rastúce zasahovanie Pekingu.