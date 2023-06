Vodič auta neprežil zrážku s mikrobusom, polícia v prípade začala trestné stíhanie

Resuscitácia nebola úspešná

Okolnosti nehody sa vyšetrujú

24.6.2023 (SITA.sk) - Pri obci Obručné (okres Stará Ľubovňa) sa v sobotu ráno stala tragická dopravná nehoda. Pri havárii osobného automobilu s mikrobusom vyhasol jeden ľudský život.Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, záchranári sa na mieste snažili o resuscitáciu, ale nebola, žiaľ, úspešná.Nehodu nahlásili o pol ôsmej ráno a na mieste zasahovalo sedem hasičov s dvoma kusmi hasičskej techniky. Ako doplnilo krajské operačné stredisko HaZZ v Prešove, v mikrobuse sa nachádzalo 19 cestujúcich. Zranené boli tri osoby, z nich dve boli ošetrené na mieste udalosti a jedna odvezená na ošetrenie do nemocnice.Ako agentúru SITA informoval Andrej Hirjak z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby , na linku tiesňového volania 155 bola prijatá výzva o poranených osobách následkom dopravnej nehody, pri ktorej zasahovali pozemné ambulancie záchrannej zdravotnej služby.Na mieste zásahu záchranári resuscitovali muža. „Napriek rýchlemu zásahu a snahe záchranárov sa u pacienta nepodarilo obnoviť životné funkcie. Lekár následne konštatoval úmrtie, ktoré nastalo v dôsledku poranení nezlúčiteľných so životom,“ skonštatoval Hirjak.Jedného pacienta ošetrili na mieste v reakcii na ťažký stres z udalosti. Ďalšieho ošetreného previezli na vyšetrenie do nemocnice. Úmrtie jednej osoby pri dopravnej nehode potvrdila aj polícia. „Došlo k dopravnej nehode medzi dvoma vozidlami, jedna osoba je mŕtva. Okolnosti nehody vyšetrujeme,“ uviedla pre agentúru SITA prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová Ako neskôr konkretizovala, nehodu neprežil 64-ročný vodič osobného auta. Polícia v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.