Vodič BMW zachytil tri stromy a narazil do betónového stĺpa, zraneniam na mieste podľahol (foto)

29.4.2024 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode v Klenovci v okrese Rimavská Sobota zahynul 30-ročný vodič. Ako informuje banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, nehoda sa stala v sobotu 28. apríla okolo 16:00.„Na začiatku obce v križovatke na ceste II/526 vozidlo BMW GT 530d narazilo ľavou prednou časťou do odbáčajúceho vozidla Suzuki Ignis,“ uviedla polícia.Po náraze zišlo BMW z cesty v smere na Hnúšťu, pričom zachytilo tri stromy a narazilo do betónového elektrického stĺpa, ktorý zlomilo. Na mieste zraneniam podľahol 30-ročný vodič BMW, jeho 23-ročný spolujazdec sa ťažko zranil a bol letecky transportovaný do nemocnice v Banskej Bystrici, 53-ročný vodič Suzuki a jeho spolujazdkyňa sa pri nehode nezranili.Škodu na vozidlách a betónovom stĺpe predbežne odhadli na viac ako 20-tisíc eur. K nehode prizvali znalca z odboru dopravy. Bližšie okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.