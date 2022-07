Vodič Fordu Mustang nezvládol rýchlu jazdu a narazil do stromu, nehoda skončila tragicky

25.7.2022 (Webnoviny.sk) - V piatok 22. júla popoludní sa na ceste z Brezna smerom na obec Beňuš stala vážna dopravná nehoda. Ako na sociálnej sieti informuje banskobystrická krajská polícia, 31-ročný vodič automobilu Ford Mustang podľa doterajších zistení pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy situácii v cestnej premávke a svojim schopnostiam, narazil do zvodidiel, v šmyku zišiel z cesty a narazil do stromu.„V aute sa nachádzali okrem vodiča aj dvaja spolujazdci, pričom 30-ročný spolujazdec bol s vážnymi zraneniami letecky prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici, kde zraneniam podľahol," popisuje polícia s tým, že dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania.