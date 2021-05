Vodič Golfu prešiel v zákrute do protismeru, zrážku s protiidúcim autom neprežila spolujazdkyňa (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 - Pri dopravnej nehode medzi obcami Košické Oľšany a Ďurďošík v okrese Košice - okolie vyhasol v nedeľu podvečer jeden ľudský život, päť ľudí sa zranilo. Na sociálnej sieti o tom informovala košická krajská polícia.Podľa doterajších zistení 21-ročný vodič z Michalovského okresu viedol VW Golf v smere od obce Košické Oľšany na obec Ďurďošík, pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, prešiel v tiahlej ľavotočivej zákrute do protismeru, kde narazil do protiidúceho osobného vozidla.Pri dopravnej nehode utrpela vážne zranenia 21-ročná spolujazdkyňa v Golfe, ktorým po prevoze do nemocnice podľahla. Presná príčina dopravnej nehody, jej bližšie okolnosti, ale i miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.