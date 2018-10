Vodič metra z Mníchova pôjde do väzenia za znásilnenie pasažierky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 24. októbra (TASR) - Vodiča súpravy mníchovského metra poslal súd v bavorskej metropole v stredu na dva roky a deväť mesiacov za mreže, a to za znásilnenie 18-ročnej cestujúcej z polovice júna. Päťdesiatosemročný obžalovaný musí tínedžerke navyše zaplatiť bolestné vo výške 5000 eur. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.Silne podnapité dievča v inkriminovaný deň zaspalo v súprave metra a nevystúpilo ani na jeho konečnej stanici. Vodič potom v časti, v ktorej sa súprava otáča a do ktorej verejnosť nemá prístup, tínedžerku znásilnil.Vodič, ktorý sa v súdnej sieni k činu, zachytenom kamerami vo vagóne podzemnej železnice, priznal a dodal, že ani dodnes si svoje konanie nevie vysvetliť.Poškodená na súde uviedla, že si po precitnutí v súprave uvedomovala, že to nebolo nič dobré, čo má za sebou, avšak presne nevedela, čo sa stalo.