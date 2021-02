Vodič nákladného auta nemal v Nórsku snehové reťaze, deportovali ho a má zákaz vstupu do krajiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.2.2021 - Nórske úrady deportovali vodiča nákladného auta, ktorý nemal povinné snehové reťaze. Polícia muža zastavila dva razy v priebehu hodiny v blízkosti mesta za Severným polárnym kruhom.Vodič, ktorý sa nesmie dva roky vrátiť do Nórska, bol podľa policajného hovorcu Pera Öyvinda Skogma „ľahkomyseľný k podmienkam, ktoré predstavujú veľké nebezpečenstvo".Ako vo štvrtok informovala polícia, hliadka najprv vodiča zastavila, keď smeroval do centra mesta Tromsö a nariadili mu, aby si na kolesá nasadil reťaze. Zakrátko ho zastavili opäť na neďalekom moste. V Nórsku musia vodiči ťažkých vozidiel povinne používať snehové reťaze od polovice novembra do konca marca, bez ohľadu na stav vozovky.Úrady nezverejnili totožnosť ani národnosť muža, ktorý musel okrem deportácie zaplatiť aj pokutu 11-tisíc nórskych korún (v prepočte približne 1070 eur). Z krajiny ho eskortovali v stredu.