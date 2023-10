Vodič osobného auta neprežil zrážku s kamiónom v Rožňave, pri predbiehaní dostal šmyk

Šmyk na mokrej vozovke

Presnú príčinu vyšetrujú

27.10.2023 (SITA.sk) - V Rožňave sa v piatok stala tragická autonehoda. Čelne sa zrazilo osobné auto s kamiónom, pričom vodič osobného auta zrážku neprežil. Zrážka sa stala okolo 09:30 na ceste I/16 v meste Rožňava.Ako spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová , 51-ročný vodič z Košíc viedol osobné motorové vozidlo značky Peugeot v smere od Košíc na Rožňavu.Tam predbiehal kamión značky MAN s návesom, ktorý viedol 45-ročný vodič z Košíc.„Keď sa chcel zaradiť do svojho jazdného pruhu, s vozidlom dostal na mokrej vozovke šmyk, prešiel do protismernej časti vozovky, kde sa zrazil s oproti idúcim nákladným vozidlom značky Mercedes s návesom, ktoré viedol 45-ročný vodič z okresu Banská Bystrica," informovala polícia.Vodič osobného vozidla utrpel pri dopravnej nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiči nákladných vozidiel sa pri nehode nezranili.Na mieste sa podrobili dychovým skúškam s negatívnym výsledkom. Prípadné požitie alkoholických nápojov u nebohého vodiča bude zisťované pri pitve.Počas dokumentovania bol úsek cesty na nevyhnutne potrebný čas uzavretý, dopravu regulovali príslušníci PZ.Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Rožňave. Ten začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presná príčina vzniku dopravnej nehody a bližšie okolnosti budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.Polícia na záver vyzvala vodičov, aby jazdili opatrne, zodpovedne a aby svoju jazdu prispôsobovali aktuálnemu stavu vozovky.