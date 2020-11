Vodič predbiehal za hmly, čelne sa zrazil s Fabiou a zomrel. Do Golfu následne narazila Thalia (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2020 (Webnoviny.sk) - Tragická nehoda sa stala v pondelok ráno na ceste zo Šenkvíc smerom do Pezinka. Vodič na vozidle VW Golf Combi za hmly predbiehal VW Polo. Ako informovala bratislavská krajská polícia, pri predchádzaní sa v protismere čelne zrazil s Fabiou Combi.Zároveň došlo aj k poškodeniu predchádzaného vozidla VW Polo. Golf po nehode zostal stáť na ceste a následne do neho narazil Renault Thalia.Vodič VW Golf Combi zomrel na mieste. Vodiča Fabie previezli na ošetrenie do nemocnice. Presné okolnosti nehody polícia vyšetruje.