Vodič prešiel s autom do protismeru, zraneniam v nemocnici podľahol (foto)

22.5.2023 (SITA.sk) - Vodič pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým v nemocnici podľahol. Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, v sobotu krátko po 11:00 viedol 71-ročný vodič osobné motorové vozidlo zn. Nissan Qashqai po Humenskej ceste v Michalovciach.Z doposiaľ nezistených príčin prešiel s autom do protismeru, cez obrubník zišiel z cesty na nespevnenú plochu a prednou časťou vozidla narazil do stĺpika brány pred jednou z miestnych predajní.Vodiča z miesta dopravnej nehody posádkou RZP previezli do michalovskej nemocnice, kde ostal so zraneniami hospitalizovaný. Žiaľ, v nedeľu svojim zraneniam podľahol. Policajti začali v súvislosti s touto dopravnou nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.