Vodič slovenského kamióna neprežil nehodu pri Miškovci

Budapešť 4. októbra (TASR) - Napriek úsiliu maďarských záchranárov v piatok podľahol zraneniam vodič kamióna so slovenským evidenčným číslom, ktorý po polnoci havaroval pri obci Csobád v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe.Maďarská polícia na svojej stránke Police.hu uviedla, že nákladné auto smerovalo po štátnej ceste č. 3 od Miškovca k slovenským štátnym hraniciam. Pri obci Csobád, 40 kilometrov pred hranicami, auto zbehlo z cesty do priekopy a narazilo do elektrického stĺpa.Napriek úsiliu záchranárov vodič hodinu po havárii zraneniam podľahol.Polícia cestu v celej šírke dočasne uzatvorila a presmerovala dopravu smerom na Halmaj.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)