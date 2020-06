Vodič unikal pred políciou aj krížom cez pole, šialená naháňačka sa skončila až v Ižope (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.6.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti naháňali zlodeja na ukradnutom aute. Majiteľ nechal vozidlo naštartované, keď si odskočil do bankomatu vo Veľkom Mederi. Príležitosť využil 22-ročný Šamorínčan a naskočil do auta. Jazdil po rôznych miestach a napokon sa v noci vrátil späť do Veľkého Medera.Ako informovala trnavská krajská polícia, tu si policajti všimli auto bez predného evidenčného čísla, pričom už mali informáciu o krádeži. Chceli ho teda zastaviť, no vodič na ich výzvy nereagoval. Vo vysokej rýchlosti, nebezpečnou jazdou aj v protismere, s vypnutými svetlami, krížom cez pole unikal pred políciou.Jeho šialená jazda sa skončila v časti Ižop. Vodič vyšiel mimo cestu a auto poškodil. Policajti ho spacifikovali a spútali.Mladého Šamorínčana eskortovali na policajné oddelenie a obvinili ho z prečinu krádeže. Prípad bol vyriešený v tzv. super rýchlom konaní a na základe rozhodnutia súdu mladého muža eskortovali do výkonu trestu. Majiteľovi auta spôsobil škodu za približne 6800 eur.