Vodič v Košiciach vošiel do križovatky na červenú, zrazil sa s motocyklom (foto)

21.8.2024 (SITA.sk) - Vodič v Košiciach išiel na červenú, zrazil sa s motocyklom. Nehoda sa stala v utorok 20. augusta, krátko po 19:00, na križovatke medzi Herlianskou ulicou a Zelenou stráňou. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová , 44-ročný vodič automobilu značky BMW smeroval po Herlianskej ulici na Zelenú stráň, no podľa doteraz známych informácií vošiel do križovatky na červenú.„Vošiel však do jazdnej dráhy oproti idúcemu motocyklu zn. Suzuki, ktorý jeho vodič viedol taktiež po Herlianskej ulici, v smere od Sečovskej cesty ku Charkovskej ulici, na zelený svetelný signál pre jeho smer jazdy," vysvetľuje Ivanová.Motocyklista utrpel pri zrážke ťažké zranenia, ktoré si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú dobu liečenia viac ako 42 dní. Vodič auta vyviazol bez zranení. Dychová skúška u neho prítomnosť alkoholu nepreukázala, motocyklistovi bol v nemocnici odobratý biologický materiál za účelom zistenia prítomnosti návykových látok.„V tomto prípade bolo po ukončení obhliadky miesta dopravnej nehody začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví a presná príčina, ako aj miera zavinenia účastníkov dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela krajská policajná hovorkyňa.