Vodič v noci narazil do desiatich zaparkovaných áut v Bernolákove

Bratislava 31. decembra (TASR) - Bratislavčan čelí obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky po tom, ako v noci jazdil pod vplyvom alkoholu. Počas jazdy narazil do desiatich zaparkovaných áut stojacich na Obilnej ulici v Bernolákove. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na svojom profile na sociálnej sieti.Polícia upozorňuje, že aj počas osláv Silvestra by nemali občania zabúdať na to, že jazda pod vplyvom alkoholu ohrozuje život nevinných." dodala polícia.