Vodič v Trebišove zrejme nerešpektoval polohu závor a signalizáciu, zrazil sa s vlakom (foto)

15.11.2023 (SITA.sk) - Vodič v okrese Trebišov neprežil zrážku s vlakom. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, doterajšie zistenia poukazujú na to, že 58-ročný muž s vozidlom značky VW Passat zrejme nerešpektoval vodorovnú polohu dvojitých závor, ani svetelnú a zvukovú signalizáciu, a vošiel do dráhy prichádzajúceho vlaku.„Rušeň so 4 osobnými vozňami, v ktorých sa v tom čase nachádzalo 15 cestujúcich, narazil do zadnej ľavej časti vozidla," uviedla polícia a doplnila, že cestujúci vo vlaku sa nezranili, no vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol.„Apelujeme na všetkých účastníkov, nie len motoristov, ale aj chodcov či cyklistov, aby rešpektovali výstražné svetelné a zvukové znamenia na železničných priecestiach, zvýšili pozornosť a boli opatrní pri vchádzaní a prejazde cez priecestia. Pred vstupom na priecestie sa treba presvedčiť, či je ním bezpečné prejsť bez ohrozenia života a zdravia," apeluje polícia.