Vodič vo Vancouveri narazil vozidlom do davu, zabil najmenej deväť ľudí

27.4.2025 (SITA.sk) - Vodič zabil najmenej deväť ľudí, keď na filipínskej kultúrnej oslave vo Vancouveri narazil vozidlom do davu. Uviedla to v nedeľu polícia v kanadskom meste.Filipínska komunita sa v sobotu večer zhromaždila vo vancouverskej štvrti Sunset on Fraser, keď boli návštevníci festivalu zasiahnutí.„Môžeme potvrdiť, že deväť ľudí zomrelo po tom, čo muž na včerajšom festivale Lapu Lapu narazil do davu," uviedla vancouverská polícia pre X.