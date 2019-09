Vodiča kamióna odsúdili za vraždu stopárky na doživotie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Norimberg 18. septembra (TASR) - Na doživotný trest väzenia odsúdili v stredu v južnom Nemecku vodiča kamióna za vraždu 28-ročnej stopárky, ktorej sa dopustil v júni 2018. Informovala o tom agentúra DPA.Odsúdený 42-ročný muž z Maroka sa v júli k vražde Sophie Löscheovej priznal. Mladú ženu naposledy videli vlani 14. júna na odpočívadle v Schkeuditzi neďaleko Lipska, kde hľadala možnosť zviezť sa do Bavorska, odkiaľ pochádza. Na tomto miesta mala nastúpiť do vozidla odsúdeného muža. Jej telo sa našlo v Španielsku 21. júna -niekoľko dní po tom, ako ju jej rodina vyhlásila za nezvestnú.Prokuratúra vodiča spočiatku obvinila zo sexuálneho napadnutia Löscheovej, pričom jej vražda mala byť pokusom o zakrytie tohto útoku. Muž však túto teóriu odmietol a neboli nájdené ani nijaké dôkazy o tom, že by išlo o sexuálny útok.Hlavný prokurátor žiadal pre obžalovaného doživotný trest odňatia slobody za vraždu a ťažké ublíženie na zdraví, keďže muž ju zrejme v ten večer, keď nastúpila do jeho auta, udrel a zranil francúzskym kľúčom. O desať minút neskôr ju pomocou tohto nástroja usmrtil, ako uviedol prokurátor.Rodičia Sophie Löscheovej vyšetrovateľov kritizovali za to, že jej zmiznutiu sa dlho venovali ako prípadu nezvestnej osoby napriek pribúdajúcim dôkazom o tom, že zrejme išlo o zločin.