Vodiča po zrážke s jelenicou zrazilo pod Soroškou vlastné auto

Ilustračná snímka. Foto: Polícia Foto: Polícia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rožňava 15. novembra (TASR) – K zrážke auta s vysokou zverou došlo vo štvrtok večer pod horským priechodom Soroška v okrese Rožňava v smere do Košíc. Vodič po nehode vystúpil z auta, do ktorého narazilo ďalšie vozidlo. Šoféra, ktorého následne zasiahlo vlastné auto, previezli s poraneniami do nemocnice. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načiniaková.,“ uviedla.Ako informovala, vodič bol po ošetrení posádkou rýchlej zdravotnej pomoci Lipovník prevezený do rožňavskej nemocnice.