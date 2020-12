Vodiči by mali zvýšiť pozornosť, väčšinu územia Slovenska potrápi hmla a poľadovica

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred poľadovicou a hmlou na väčšine územia Slovenska. Informuje o tom na svojej webovej stránke.Meteorologická výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí v piatok od 22:00 do soboty 19. decembra 10:00 pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.Výstraha pred hmlou platí od dnes od 20:00 do soboty 19. decembra do 8:00 pre niektoré okresy v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.Meteorológovia očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov.