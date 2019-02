Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 2. februára (TASR) – Vodiči by si mali dať pozor na hmlu v lokalitách Štós a Čertovica, kde je dohľadnosť do 100 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Zľadovatený sneh do troch centimetrov je na cestách II/558 Stakčín - Ulič, III/2493 Červená Studňa - Banská Štiavnica a na cestách III. triedy v lokalitách Bytča, Makov, Stakčín, Turčianske Teplice, Belá, Martin, Rajec, Budatín, Levoča, Púchov a Žilina. Pre dopravnú nehodu je úplne uzavretý úsek cesty I/18 Spišský Hrhov - Levoča, obchádzka je možná po diaľnici D1 alebo cez Domaňovce.Podľa informácií SSC všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na západe miestami suchý.Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na západe miestami suchý. V hornatejších oblastiach stredného Slovenska sú vozovky miestami pokryté vrstvou čerstvého, kašovitého, utlačeného až zľadovateného snehu do troch centimetrov, miestami, najmä na cestách nižších kategórií do piatich centimetrov.Všetky horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Suchá vozovka je na horskom priechode Biela Hora. Na horských priechodoch Vrchslatina, Podspády, Huty, Vernár, Súľová, Grajnár, Donovaly, Čertovica, Besník, Zbojská, Šturec, Látky-Prašivá, Fačkov, Chorepa je na vozovke miestami kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov. Na horských priechodoch Cukmantel a Herlianske sedlo je utlačený sneh do piatich centimetrov.