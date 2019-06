Vodiči hlásia kolóny, pri vjazde do Bratislavy sa zdržia aj 40 minút

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 6. júna (TASR) - Vodiči sa vo štvrtok ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste, ako aj pri vjazde do Bratislavy. Zdržanie 40 minút hlásia vodiči podľa Zelenej vlny RTVS na starej Seneckej ceste v smere do Bratislavy.Zelená vlna tiež hlási polhodinové zdržanie v Bratislave na D1 pred Prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov a 20-minútové zdržanie na Račianskej ulici smerom do centra.Spomalená premávka je aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 až po Tunel Sitina, kde sa v kolónach vodiči zdržia asi 15 minút. Podľa Stella centra sú kolóny aj na ulici Svornosti a Popradskej, kde sa vodiči zdržia 20 minút a na Hradskej, v smere od Vrakune do centra, hlásia vodiči 15-minútové zdržanie.