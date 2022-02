Vodiči pozor, cez Donovaly neprejdete a čiastočne uzavretý je aj ďalší úsek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Pre zlé poveternostné podmienky spojené s hustým snežením je horský priechod Donovaly uzavretý pre všetky vozidlá.Ako informovala ďalej banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, horský priechod Muráň - Červená skala je neprejazdný pre vozidlá nad 10 metrov.Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) by malo sneženie v okresoch Banská Bystrica a Brezno ustať v dopoludňajších hodinách, ale varovanie prvého stupňa bude pretrvávať pre vietor na horách až do utorkového popoludnia.Od pondelka po 13:00 sa v obidvoch okresoch očakáva ojedinele aj tvorba snehových jazykov a závejov, pričom tento jav sa môže vyskytovať až do stredy 9. februára ráno.