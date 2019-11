VODIČI, POZOR: Na D2 sa môžu od decembra tvoriť kolóny

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 28. novembra (TASR) - Bratislavskí dopravní policajti upozorňujú vodičov na komplikácie, s ktorými treba počítať na diaľnici D2 od nedele (1. 12.) večera v súvislosti so zavedením elektronického mýtneho systému v Českej republike. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Z tohto dôvodu polícia predpokladá vznik rozsiahlych kolón nákladných motorových vozidiel už na území Slovenskej republiky, konkrétne v úseku na diaľnici D2 od Bratislavy v smere do Českej republiky.V tomto úseku diaľnice bude podľa Szeiffa zabezpečený zvýšený výkon dopravných policajtov, ktorí budú dohliadať na premávku a v prípade potreby ju regulovať. V spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou bude zabezpečené prenosné dopravné značenie upozorňujúce na aktuálnu dopravnú situáciu.uviedol Szeiff. Ak si to situácia v cestnej premávke bude vyžadovať, policajti podľa neho vykonajú odklon nákladnej dopravy na cestu I/2 smerom na Kúty – Holíč – Hodonín alebo Kúty – Holíč – Skalica – Sudoměřice.Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave budú spolupracovať s českou políciou tak, aby bola zabezpečená prejazdnosť ľavého jazdného pruhu pre osobnú dopravu v smere na územie Českej republiky.