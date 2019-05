VODIČI, POZOR: Na diaľnici D1 budú dopravné obmedzenia

Na snímke odpočívadlo Triblavina, na diaľnici D1 Bratislava - Trnava v smere z Bratislavy. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 17. mája (TASR) – Na diaľnici D1 musia vodiči v najbližších dňoch počítať s dopravnými obmedzeniami. Dôvodom sú úpravy dopravného značenia v súvislosti s výstavbou križovatky Triblavina. TASR informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.Od pondelka (20. 5.) 10.00 h do stredy (22. 5.) 22.00 h bude prejazdných päť jazdných pruhov, tri v smere z Trnavy do Bratislavy a dva smerom z Bratislavy do Trnavy. Rovnako to bude platiť aj od stredy (22. 5.) 22.00 h do štvrtka (23. 5.) 6.00 h s tým, že doprava v smere do Bratislavy povedie už novým úsekom.Od pondelka (27. 5.) 10.00 h do štvrtka (30. 5.) 22.00 h budú prejazdné dva jazdné pruhy v smere z Trnavy do Bratislavy a tri jazdné pruhy z Bratislavy do Trnavy. Zároveň však vo štvrtok (30. 5.) od 19.00 do 22.00 h budú pre ďalšie práce prejazdné tri jazdné pruhy z Trnavy do Bratislavy a dva jazdné pruhy z Bratislavy do Trnavy.poznamenal Szeiff.