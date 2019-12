VODIČI, POZOR: Na viacerých úsekoch ciest je hmla

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. decembra (TASR) - Cestári upozorňujú na viacerých miestach na Slovensku na hmlu s dohľadnosťou do 50 či do 100 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.Hmla obmedzuje podľa SSC dohľadnosť do 50 metrov v okolí lokalít Ďurďošík, Chminianska Nová Ves, Myjava a Lipany. Do 100 m v lokalitách Moldava nad Bodvou, Čaňa, Košice a Jelšava.Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený horský priechod Príslop (cesta I/78), horský priechod Šútovce (cesta III/1774) a horský priechod Veľké Pole (cesta II/512).Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 10 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.