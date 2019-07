VODIČI, POZOR:V Prešove a v Levoči budú cez víkend dopravné obmedzenia

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov/Levoča 4. júla (TASR) – Od piatka (5. 7.) do nedele (7. 7.) čakajú na vodičov v Prešove a Levoči dopravné obmedzenia. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.V Prešove súvisia s rekonštrukciou železničného priecestia na Levočskej ulici pri OC Kaufland. Od 7.00 h v piatok do 17.00 h v nedeľu vodičov mimo tohto územia navedie vyznačená obchádzka.Dopravné obmedzenia v Levoči súvisia s Mariánskou púťou. Začnú platiť v sobotu (6. 7.) od 6.00 h, predpokladaný čas ich ukončenia je 16.00 h v nedeľu. Polícia upozorňuje, že ročne sa na Mariánskej púti zúčastňuje takmer pol milióna pútnikov. Radí preto vodičom, aby sa v smere z Levoče do Levočskej doliny pripravili na množstvo autobusov.Priamo v Levoči budú uzavreté ulice Športovcov, Ovocinárska, Sadová, Kláštorská, Košická a tiež Námestie Majstra Pavla. Počas púte nebude premávať MHD a parkoviská budú vyznačené dopravnými značkami.Polícia tiež radí, aby cestujúci v rozpálených autách dodržiavali pitný režim, vodiči jazdili oddýchnutí a na cestu vyrazili v predstihu. Upozorňuje aj na potrebu udržiavania dostatočného odstupu medzi vozidlami. Vyzýva tiež na ohľaduplnosť a predvídavosť voči ostatným účastníkom cestnej premávky.