VODIČI POZOR, začína sa oprava diaľnic a rýchlostných ciest

Bratislava 16. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok (17.8.) plánuje opravy na diaľniciach a rýchlostných cestách a s nimi súvisiace dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.Od 17. augusta do 24. augusta NDS čiastočne obmedzí dopravu na rýchlostnej ceste R1 v úseku Pata - Mladý Háj v pravom jazdnom pruhu v smere do Nitry.uviedla na portáli NDS. Vodiči budú presmerovaní dočasným dopravným značením so svetelnou signalizáciou do ľavého jazdného pruhu.Od piatku do nedele (19.8.) bude NDS opravovať vozovku na diaľničnom pravom moste medzi križovatkami Stupava a Lamač, ktorý vedie cez Mariánsky potok. Aj v tomto úseku bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu.Začiatok opravy diaľničného úseku D1 medzi bratislavským Prístavným mostom a Mostom Lafranconi sa presunul na sobotné (18.8.) skoré ranné hodiny. Doprava bude presmerovaná na Einsteinovu ulicu, ktorá je v súbehu s diaľnicou od 5.00 h.vysvetlila NDS.