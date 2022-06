Vodiči Uberu budú na Ukrajine zabezpečovať potravinovú pomoc. Kamiónom totiž hrozí, že ich Rusi odpália

8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Americká spoločnosť Uber, ktorá podniká v preprave osôb prostredníctvom mobilnej aplikácie, upravila svoj softvér pre Svetový potravinový program (WFP), aby tejto organizácii pomohla s núdzovými dodávkami na Ukrajine.Predpokladá sa, že vďaka technológii upravenej na mieru, ktorú testujú v meste Dnipro v centrálnej Ukrajine, bude distribúcia pomoci pružnejšia.Dodávky sa budú presúvať v menších vozidlách, ktoré bude riadiť viac vodičov. V prípade väčších nákladných áut je totiž riziko útoku a okrem toho ťažšie prekonávajú poškodené úseky ciest. Informuje o tom portál bbc.com.„Ušetrí nám to čas, ušetrí nám to peniaze, ušetrí nám to energiu,“ povedal pre BBC šéf WFP David Beasley . Ak bude testovanie v meste Dnipro úspešné, rozšíri sa používanie upravenej technológie firmy Uber do štyroch ďalších ukrajinských miest. WFP uviedol, že plánuje poskytovať pomoc trom miliónom Ukrajincov mesačne.