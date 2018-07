Vodiči upozorňujú na kolabujúcu dopravu v Bratislave a jej okolí

Ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 22. júla (TASR) – Aktuálnu dopravnú situáciu v Bratislave a jej blízkom okolí vnímajú niektorí vodiči ako neúnosnú a kolabujúcu. Môže za to podľa nich zlyhanie kompetentných pri príprave a koordinácii prebiehajúcich opráv a stavieb ciest. Občianske združenie Ivanka sa preto listom obrátilo na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraja Drobu i krajský dopravný inšpektorát, aby túto situáciu bezodkladne riešili.Združenie v liste píše, že už niekoľko dní pozoruje zhoršujúcu sa dopravu na Seneckej ceste. Zlou koordináciou podľa združenia kompetentní povolili súčasne opravovať a budovať viacero komunikácií. Spomínajú napríklad Račiansku ulicu v Bratislave (výjazd na Pezinok) či práce na hlavnom ťahu v Moste pri Bratislave.spresňuje združenie.Ministerstvo dopravy rozumie sťažnostiam občanov, podľa neho však každá stavba prináša so sebou aj dočasné dopravné obmedzenia v menšom či väčšom rozsahu.uviedlo ministerstvo pre TASR. Krajský dopravný inšpektorát (KDI) Bratislava pre TASR povedal, že pre zlepšenie informovanosti verejnosti sú údaje o významných obmedzeniach v cestnej premávke zverejnené aj na stránkach ministerstva vnútra." povedal inšpektorát. Ako podotkol, uskutočnili sa aj opakované rokovania so stavebníkom D4 a R7 so žiadosťou o minimalizovanie pohybu nákladných vozidiel počas rannej a poobednej špičky, prípadne o vykonávanie prác v nočných hodinách.Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal koncom júna inicioval koordinačné stretnutie dotknutých orgánov.uviedla TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Ide napríklad o vytvorenie pozície splnomocnenca pre výstavbu obchvatu, ktorý bude koordinovať projekt a jeho komunikáciu. Medzi návrhmi je aj včasné zverejnenie podrobného harmonogramu prác, zvolenie reálnych obchádzkových trás či vybudovanie dočasných záchytných parkovísk s kyvadlovou dopravou.podotkla Onufer.BSK avizuje, že opravu cesty Chorvátsky Grob – Čierna Voda ukončí už budúci týždeň, teda o mesiac skôr, ako bolo naplánované, a tým výrazne odľahčí dopravu v okolí Bratislavy.uviedla vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková.